Rize'de UTV sürücüsü dereye düştü

DHA
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Çataldere köyünde, Efe Karakaş'ın kullandığı arazi aracı UTV, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Senoz Deresi'ne uçtu.
Dereye düşen sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
Yan yatan UTV'nin sürücüsü Karakaş yaralandı. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından dereden çıkarılan Efe Karakaş, ambulansla İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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