Rize'de uyuşturucu operasyonu: Cinsel organında bulundu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kadından birinin hastane kontrolünde, bağırsak ve cinsel organına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

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DHA

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlar M.K. ve L.E.'nin kente uyuşturucu madde getireceğine yönelik ihbar aldı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, teknik ve fiziki takip sonrası 2 şüpheli, il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Detaylı beden muayenesi yapıldı

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin özel ambalajlanmasından şüphelenen ekipler, kadınları detaylı beden muayenesi için hastaneye götürdü.

Cinsel organında metamfetamin bulundu

Hastanede şüphelilerden M.K.'ye yapılan tıbbi müdahalede bağırsak ve cinsel organına gizlenmiş metamfetamin bulundu. 7 parça kapsül şeklinde toplam 534,53 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)