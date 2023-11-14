Rizeli 93 yaşındaki Emine Nine'nin İsrail'e tepkisine beğeni yağdı Rize’de 93 yaşındaki kadının İsrail’e karşı elinde silahla çekilen videosu sosyal medyada herkesin beğenisini topladı.

İHA

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Erdem’in İsrail’e karşı tutumu sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan videoyu kısa süre içerisinde 10 binlerce kişi izledi.

"İsrail Allah senin canını alsın, İsrail Allah seni yok etsin"

Arkasına Filistin bayrağı asan Emine Nine, eline silahı alarak “Çocukları kıran, öldüren İsrail Allah senin canını alsın. İsrail Allah seni yok etsin.” sözleriyle havaya ateş etti.

İsrail’in çocukları canice öldürmesine karşılık yaptığı hareket herkes tarafından beğenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)