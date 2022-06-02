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    Rizeli çay üreticisi Selçuk Bayraktar'a seslendi: Bir makine de bize yap

    Rizeli çay üreticisi Türkiye'nin ilk yerli üretim İHA-SİHA sistemlerini yapan Selçuk Bayraktar'dan çay toplama makinesi yapmasını istedi.
    • 02.06.2022 - 09:57
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    Rizeli çay üreticisi Selçuk Bayraktar'a seslendi: Bir makine de bize yap

    Rizeli çay müstahsili 52 yaşındaki Mehmet Tüysüz'den duyanların yüzünü gülümsetecek bir istek geldi.

    45 yıldır ilkel makaslarla çay topladıkları için kollarının artık ağrıdığını belirten Tüysüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da damadı olan Selçuk Bayraktar'ın kendilerine bu konuda yardımcı olmasını ve çay makaslarının yerine çay toplama makineleri yapmasını istedi.

    "Selçuk Bayraktar bu ilkel makaslardan bizi kurtar"

    İHA'ya göre Mehmet Tüysüz, "Tulum sanatçısıyım. Tulumdan parayı bulamadık. Geldik memlekete çay topluyoruz. 45 senedir bu makaslarla çay topluyoruz. Sevgili Selçuk Bayraktar sana sesleniyorum. Bu ilkel makaslardan kurtar bizi. Artık yorulduk kollarımız tutmuyor. 150 kilo çay topluyorum bu makasla. Sen bir makine yapsan belki de senin makineyle 500 kilo çay toplayacağız. İHA yaptın, SİHA yaptın, helikopter yaptın, uçak yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun biraz da bizi gör. Bi de Rizeli'yi gör" çağrısında bulundu.

    Rizeli çay üreticisi Selçuk Bayraktar a seslendi: Bir makine de bize yap #1

    Rizeli çay üreticisi Selçuk Bayraktar a seslendi: Bir makine de bize yap #2

    Rizeli çay üreticisi Selçuk Bayraktar a seslendi: Bir makine de bize yap #3


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