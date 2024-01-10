Rum polisi, döviz bürosu sahibini öldüren Kamerunluları yaklayan Türkleri tutukladı KKTC'nin başkenti Lefkoşa’da döviz bürosu sahibi Ayça Alav’ın katil zanlılarını yakalayıp polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü, Rum polisi tarafından tutuklandı.

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İHA

KKTC'nin başkenti Lefkoşa’da 22 Aralık 2023 tarihinde, döviz bürosu sahibi Ayça Alav’ı öldürüp soygun yaptı.

Olayın ardından Güney Kıbrıs'a kaçan katil zanlıları Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite’nin, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel, Ufuk Hasan ve bir arkadaşları tarafından filmleri aratmayan bir operasyonla yakalanmasına yardım ettkikleri ortaya çıktı.

Katil zanlılarını yakalayıp KKTC polisine teslim ettiler

Uzun süredir Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde yaşayan Hüseyin Demirel, iki kişiden yurt dışına kaçırılmak için para teklifi aldı. Alav cinayetinden haberdar olan Demirel, söz konusu şahısların cinayet zanlıları olabileceğinden şüphelenerek durumu arkadaşı Ufuk Hasan’a anlattı. İngiltere’deki arkadaşı Hasan’ın adaya gelmesiyle harekete geçen Demirel, katil zanlılarını adadan çıkarıp, Mısır’a kaçırmaya ikna etti. Kamerunlu katil zanlılarını Larnaka'ya götürecekleri vaadiyle araçlarına alan Kıbrıslı Türkler, ellerini ve kollarını bağladıkları zanlıları Pile köyünde KKTC polisine teslim etti.

"KKTC’ye yılbaşı hediyemiz"

Demirel ve arkadaşları zanlıları yakalama anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Demirel ve Hasan tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "KKTC devletine yılbaşı hediyemizdir" ifadesi kullanıldı.

Hüseyin Demirel, "Etkisiz hale getirdiğimiz katilleri ilk önce vahşice öldürülen Ayça Alav’ın kocası ile telefonda görüntülü arayarak yüzleştirdim, daha sonra sınıra götürdüm” dedi.

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Katil zanlılarını yakaladıkları ve Beyarmudu Sınır Kapısı’na götürdükleri anları sosyal medyaya paylaşan Demirel ve iki arkadaşının Rum polisi tarafından tutuklandıkları öğrenildi. Rum basını, 3 kişinin zorla adam kaçırma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, suç işlemeye yönelik komplo kurmak, izinsiz kelepçe bulundurmak/taşımak ve suç örgütüne üye olmak gibi suçlardan tutuklandığını bildirdi. Rum polisinin Hasan’a ise ulaşamadığı belirtildi.

Sorguları devam ediyor

Katil zanlıları, olayın gerçekleştiği gün bavul satışı yapılan bir iş yerinin de sahibi olan Alav’ı dükkana çağırmış, Alav’ın ellerini bağlayıp, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak ölümüne neden olmuştu. Zanlılardan Gibip’in cinayetin ardından döviz bürosuna girerek kadının çantasındaki ve yazar kasada bulunan parayı çaldığı ifade edilmişti. Brayn Gibip’in olaydan 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı belirtilmişti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün hakim karşısına çıkan katil zanlılarının polisin talebi üzerine 3 gün daha sorgulanmak üzere gözaltında tutulmasına karar verildi. Zanlıların döviz bürosundan çaldığı bir buçuk milyon liraya yakın para ise henüz bulunamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)