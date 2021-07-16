Genç çift asansör içinde yumruk yumruğa kavga etti. Etrafın kana bulandığı kavganın ardından olay yerinden ayrılan çift, bez ve kovalarla asansöre dönerek temizlik yaptı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde geçtiğimiz 13 Temmuz'da bir çift, asansörde yumruk yumruğa kavga etti.

Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzü kanlar içinde olan bir adamın kadının arkasından asansöre bindiği görüldü.

Kadın, kendisine saldıran adama yumruklarla karşılık verdi.

Süregelen kavgada asansörün içi kana bulandı.

KADINA KAFA ATTI

Kadın bir süre sonra asansörde kamera olduğunu fark etse de adam aldırış etmeyerek kadını darbetmeye devam etti.

Adam kadına kafa atıp, asansörden dışarı çıkardı.

KAN İZLERİ İTİNAYLA TEMİZLENDİ

Yaşanan kanlı kavganın ardından genç çift, asansöre ellerinde kova ve temizlik bezleri ile geri döndü.

Asansörün içindeki cam kırıkları ve dairelerin önüne kadar yayılan kan izleri itinayla temizlendi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMADI

Çiftin asansördeki anları sosyal medyada kısa sürede yayılarak Rusya'da en çok izlenen ve tartışılan konular arasına girdi.

Olayla ilgili adli bir süreç başlatılmadı.

Rusya’da çiftin asansördeki kanlı kavgası kamerada VİDEO

