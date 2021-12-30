'Saadet zinciri'yle vurgun yapan kuyumcular hakim karşısında

Para işletme vaadiyle 51 kişiden 200 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan tutuksuz sanık kuyumcu Zülküf Ortaç, “Arsamız var, icranın kaldırılması durumunda zararları gidereceğim” dedi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'ndaki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etmişti.

Kuyumculuk yapan Zülküf Ortaç, ağabeyi Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel ise 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyayla ortadan kaybolmuştu.

51 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli şikayet üzerine yakalanmış, Zülfikar Ortaç ile Serdar Adıgüzel tutuklanmıştı.

350 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan sanıkların, her mağdura karşı, ayrı ayrı, dolandırıcılık suçundan toplam 350 yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

HSK müfettişleri de 2 kez Diyarbakır'a gelip dosya üzerinde inceleme yaptı.

TUTUKSUZ SANIK: İCRALAR KALDIRILIRSA ZARARLARI GİDERECEĞİM

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında tutuklu sanıklardan Zülfikar Ortaç ile tutuksuz sanık Zülküf Ortaç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Serdar Adıgüzel ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Zülküf Ortaç, 8 aydır salıverildiği için herkesin gelip kendisiyle görüşebileceğini, kendilerine ait bir arsalarının olduğunu, bu arsada icranın kaldırılması durumunda müteahhitle anlaşıp burayı değerlendirerek gerçek mağdurların zararlarını gidereceğini ifade etti. Tutuklu sanıklar Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel de suçlamaları redderek tahliyelerini talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Duruşmaya katılan müştekiler ve avukatları ise zararların karşılaması için serbest bırakılan Zülküf Ortaç'ın bu yönde bir girişimde bulunmadığını ifade ederek, yeniden tutuklanması talebinde bulundu. Mağdur avukatlarından Mahmut Eren, Zülküf Ortaç hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet suçundan görülmekte olan bir dosya olduğunu ve bu dosyanın incelenmek üzere mahkemeye getirtilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, avukat Mahmut Eren'in Zülküf Ortaç hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet suçundan görülmekte olduğunu söylediği dosyanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddederken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 18 Mart 2022 tarihine erteledi.