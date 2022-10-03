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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksi krizi yaşandı

    'Havalimanı taksisi verilecek' bahanesiyle yolcuları araçlarına almayan taksi şoförleri saniye saniye kaydedildi.
    • 03.10.2022 - 10:51
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksi krizi yaşandı

    Taksi krizi vatandaşlara isyan ettirdi...

    Türkiye genelinde taksi ve taksici sorunu her geçen gün büyüyor...

    Her gün bir kaosla anılan ticari taksi olayına bir yewnisi daha eklendi. Bu kez görüntülerin adres, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı.

    Boş taksilere alınmadılar

    Havalimanında taksi bekleyen yolcular, havaalanı taksisine binilmesi gerektiği gerekçesiyle boş taksilere alınmadı.

    Bu duruma tepki gösteren bir yolcu ise o anları saniye saniye kaydetti.

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda taksi krizi yaşandı #1

    Uzun kuyruklar oluştu

    İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, onlarca yolcunun ellerinde bavullarla uzun süre taksi beklediği görüldü.

    "Bu vatandaşa eziyet değil mi?"

    Kayoıt altına alan yolcunun ise “Havalimanındayız, burada bir sürü taksiler boş gidiyor. Bu kadar insan burada bekliyor. Ama inat ve ısrarla ‘havaalanı taksisi verilecek’ diye bizi bekletiyorlar. Bu vatandaşa eziyet değil mi? Hizmet mi, eziyet mi ne diyorsunuz” diyerek tepki gösterdiği görüldü.

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda taksi krizi yaşandı #2

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda taksi krizi yaşandı #3

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda taksi krizi yaşandı #4


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