Saç ekimi ve diş tedavisi için Türkiye'ye geldi: İngiliz vatandaşı, hayatını kaybetti İngiliz vatandaşı Mentor Rama, İstanbul'da saç ekimi ve diş tedavisinin ardından döndüğü otelinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Rama, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.