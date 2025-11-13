Saç ekimi ve diş tedavisi için Türkiye'ye geldi: İngiliz vatandaşı, hayatını kaybetti

- İngiliz vatandaşı Mentor Rama, saç ekimi ve diş tedavisi için Türkiye'ye geldi.
- Tedaviler sonrası oteline döndüğünde rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı ve cenazesi ülkesi Arnavutluk'a gönderildi.
Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı Mentor Rama, Türkiye'de tedavi sonrası yaşamını yitirdi...
Rama, geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi.
OTELİNE DÖNDÜĞÜNDE RAHATSIZLANDI
İstanbul'da Dymed Hair Clinic isimli merkeze giderek saç ektiren Rama, Şişli'de bir otele yerleşti.
Ertesi gün diş tedavisi için Vadiİstanbul'da bulunan Aqua Dental Clinic isimli iş yerine giden Rama, oteline döndüğünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Rama, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Kasım günü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Rama'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, aileye teslim edilerek ülkesine götürüldü.