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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından firari olan ve Bursa'da yakalanarak gözaltına alınan Seccad Yeşil, cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 11.02.2022 - 08:57
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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı

    Sunucu Ece Erken'in eşi ve eşki Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

    Cinayet sonrası 8 şüpheli tutuklanırken, firari sanık Seccad Yeşil 9 Ocak günü Bursa'da saklandığı bir evde yakalanmıştı.

    Polis ekiplerince İstanbul'a getirilen Seccad Yeşil, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    Yeşil, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari sanık Seccad Yeşil yakalandı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı #1

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı #2

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı #3

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı #4

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil tutuklandı #5


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