İHA
Türkiye'nin birçok ilinde yağış etkili oldu.
Bazı bölgelerde yağış sele neden olurken, bazı bölgelerde de sel can aldı.
Siirt'te de sağanak etki gösterdi.
Yol çöktü
Kent genelinde etkili olan sağanak, Turan Beyazıt Caddesi'nde yolun çökmesine neden oldu.
Yol, geniş ve derin çukur oluşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Ekipler çalışma başlattı
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Göçüğün etrafına güvenlik şeridi çekildi. Ekipler, oluşan göçüğü kapatmak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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