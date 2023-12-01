Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddet suçuna indirim yok Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silahla tehdit eden sanık, 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili Saülık Bakanı Fahrettin Koca, "Yasa sebebiyle, cezada indirime gidilmesi söz konusu değil" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Edirne'de 24 Ekim'de 1. Murat Devlet Hastanesine bir yakınıyla gelen hasta yakını R.K, henüz bilinmeyen nedenle acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruyla tartışmıştı. Doktoru silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan R.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

"Sağlık çalışanları bana çok iyi davrandı"

1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.K, müşteki doktor B.K. ile avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, dün gece rahatsızlanarak acil servise kaldırıldığında sağlık çalışanlarının kendisine çok iyi davrandığını, utancından onların yüzüne bakamadığını anlattı.

"Pişmanım, hakkını helal etsin"

Doktor B.K'dan özür dilediğini belirten R.K, "Pişmanım, doktor hanımdan bana hakkını helal etmesini istiyorum." dedi.

B.K. da acil serviste hiç kimsenin sanığın üzerine yürümediğini, özel güvenlik görevlisinin de silahının bulunmadığını belirterek R.K'nın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da olay anına ait kamera görüntülerini izlediğini, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığının görüldüğünü savunarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası verdiği sanık R.K'nın mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı fahrettin Koca, sağlıkta şiddet suçunun yeni yasayla ceza indirimsiz infaz edildiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: