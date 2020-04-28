Sağlık personeli kadın evlerinin balkonundan düşüp, öldü

Osmaniye'de işitme ve konuşma engelli sağlık çalışanı kadın, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Genç kadının 2 aylık eşi, gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Devlet Hastanesi’nin ameliyathanesinde sterilizasyon personeli olarak çalışan 35 yaşındaki Naime Taş, 7'inci kattaki evlerinin balkonundan, henüz belirlenemeyen nedenle 1'nci kattaki dairenin balkonuna düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Naime Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Naime Taş'ın olaydan önce 2 ay önce evlendiği, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan 29 yaşındaki eşi Aşkın Taş ile tartıştığı öne sürüldü. Aşkın Taş, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polis, genç kadının balkondan düşme nedenini araştırıyor.