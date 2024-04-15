Sağlık personelini darbedip yanağından ısırdı! Tekirdağ Valiliği'nden açıklama geldi Tekirdağ Valiliği, Hayrabolu ilçesinde 2 sağlık personelini darbettiği iddia edilen jandarma personeli hakkında adli soruşturma başlatılıp, açığa alındığını açıkladı.

İHA

Tekirdağ'da jandarma ile sağlık personeli tartıştı..

Hayrabolu ilçesinde, 2 No'lu Sağlık İstasyonu'nda görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kazada yaralanan bir kişiye ambulans içinde müdahale ettiği sırada, olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile aralarında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında iddiaya göre, jandarma personeli paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdı.

Olaya çevrede bulunanlar müdahale ettikten sonra taraflar, kazada yaralanan kişinin götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yeniden karşılaştı.

Yanağından ısırdı

Burada ise jandarma personeli iddiaya göre, sağlık personeli C.U.'ya saldırıp yanağını ısırdı. Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Darbedilen sağlık personellerinin şikayeti üzerine jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Valiliği: Jandarma personeli açığa alınmıştır

Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada jandarma personelinin açığa alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)