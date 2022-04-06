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    Sahilde iftarı bekleyenlere sahte ezanla oruç açtırdılar

    Sahilde ezanın okumasını bekleyen oruçlu vatandaşlarla dalga geçen gençler, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 16:23
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    Sahilde iftarı bekleyenlere sahte ezanla oruç açtırdılar

    Müslümanlar her yıl Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor.

    Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanların tuttuğu oruca saygı göstermeyen kişiler ortaya çıktı.

    Oruçlarını açmak için yiyeceklerini alarak sahile giden bir grup vatandaş ezan vaktini beklerken, iki tane genç şaka yapmak istedi.

    HOPARLÖRDEN EZAN AÇTI

    Hoparlör ile internetten ezan açan gençler, vakit gelmeden oruçlu vatandaşlara oruçlarını açtırdı.

    Bir genç eline aldığı telefonla eğlenirken, bir diğer genç ise ezanı açan arkadaşını cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

    Sahilde iftarı bekleyenlere sahte ezanla oruç açtırdılar VİDEO

    KEYİF ALDILAR

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde gençlerin erken iftar açtırmaktan duyduğu haz yer aldı.

    Sahilde iftarı bekleyenlere sahte ezanla oruç açtırdılar #1

    Sahilde iftarı bekleyenlere sahte ezanla oruç açtırdılar #2

    Sahilde iftarı bekleyenlere sahte ezanla oruç açtırdılar #3


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