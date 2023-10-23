Sahte içki can aldı! İzmir'de zehirlenen bir kişi öldü

Yasa dışı yollarla üretilerek insanların hayatlarını tehdit eden sahte içkiye yönelik operasyonlar sürerken, zehirlenmeler nedeniyle yeni ölümler yaşanıyor.
Türkiye’de sahte içkiden ölüm vakaları yeniden görülmeye başladı..
Son vaka İzmir'de yaşandı.
Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Mahallesi'nde İsmail Nişan'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.
Yalnız yaşayan İsmail Nişan'ın evine giren yakınlar hareketsiz halde yatarken buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Evinde ölü bulundu
İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı
Evde yapılan kontrolde pet şişede sahte içki bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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