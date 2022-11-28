Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla 180 turisti 12 milyon 346 bin lira dolandıran 25 kişi gözaltına alındı.

Muğla başta olmak üzere diğer illerde bulunan turistik otellerin internet sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandırdıkları belirlenen suç örgütü, 5 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

Suç örgütünün 19 sahte şirket kurarak, banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte siteler üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 yerli ve yabancı tatilciyi 12 milyon 346 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

15 ilde operasyon

Şüpheliler yönelik 26 Kasım'da Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yapılan operasyonlarda ev ve iş yerleri arandı.

Ev ve iş yerlerinden çıkanlar

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 sim kart, 6 harddisk, 6 dizüstü bilgisayar, 1 pos cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca 12 tabanca mermisi ele geçirildi.

Sahte rezervasyonla 12 milyonluk vurgun yapanlara operasyon VİDEO



25 şüpheli gözaltında

DHA’nın haberine göre 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.