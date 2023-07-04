Şair Ahmet Telli'ye 10 ay hapis cezası Şair Ahmet Telli hakkında 6 yıl önce yaptığı basın açıklaması ile okuduğu şiir nedeniyle açılan davada, sanık Telli hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verilirken, ceza ertelendi.

İHA

Şair Ahmet Telli hakkında, 2017 yılında katıldığı bir basın açıklamasında yaptığı konuşma ve okuduğu şiir gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2. maddesi uyarınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Telli(77), avukatı ve sanık Telli’nin arkadaşları katıldı.

'Maksadım sadece şiir okumaktı'

Karar duruşması nedeniyle söz verilen sanık Ahmet Telli, maksadının sadece şiir okumak olduğunu söyledi.

Bu zamana kadar söylemek istediklerini şiirlerle dile getirdiğini aktaran Telli, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Örgüt propagandası yapmadım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

10 ay hapis cezası verildi: Ertelendi

Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Telli hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verirken, ceza ertelendi.