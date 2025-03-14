Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

AA & Ensonhaber

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformlarında sahte "medyum" ve "hoca" hesapları aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 28 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin koordinesinde, Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Kayseri, Bursa, Yozgat, Eskişehir, Manisa, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 28 şüpheli yakalandı.

28 ZANLIDAN 5'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5’i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 19’una adli kontrol uygulanırken, 4 zanlı ise serbest bırakıldı.

Yapılan araştırmalarda, dolandırıcılık mağdurlarının yaklaşık 87 milyon lira zarara uğradığı tespit edildi.