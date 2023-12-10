Sakarya sele teslim oldu! Nehir taşınca tarım arazileri sular altında kaldı Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonrasında Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri taştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yurdun birçok noktasında yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Olumsuzluklar da beraberinde geliyor.

Sakarya'da da sağanak yağmur yüzünü gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.

Sakarya Nehri taştı

Yağmur nedeniyle Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehri’nin taşması neticesinde birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Ekipler, yaşanan olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

"Yağışların devam etmesinden endişeliyiz"

Nehir kenarındaki işletmesinin bir bölümünün sular altında kaldığını aktaran Selman Yümnü, “Yağmurlar sebebiyle sabah uyandığımızda nehrin 3 metre kadar yükseldiğini gördük. Şu anda çiftliğimizin bir kısmı sular altında kaldı ve gerekli tedbiri aldığımız için herhangi bir mal kaybımız yok. Sadece yağışların devam etmesi ve suyun yükselmesinden endişeliyiz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)