Sakarya ve Denizli'de 2 trajik kaza: Karşıya geçerken can verdiler

Sakarya ve Denizli'de 2 trajik kaza: Karşıya geçerken can verdiler

Sakarya ve Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın, otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde, Yavuz Ş. yönetimindeki 54 PG 939 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Turgut’a çarptı. Sevinç Turgut çarpmanın etkisiyle savrulurken, feci şekilde yaşamını yitirdi.

ETRAFA SAVRULAN UZUVLARI TOPLANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri etrafa savrulan uzuvları topladı. Sevinç Turgut’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Burdur kavşağında, yolcu minibüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuk annesi Emel Karababa’ya, Denizli istikametine doğru ilerleyen otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle Karababa yola fırlayarak kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karababa’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Karababa’nın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.