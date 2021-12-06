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    Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde maske tartışması

    Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde maske tartışması

    Gözündeki lensle ilgili problem yaşayan hasta ve kızı, maske takmadıkları için doktorun uyarılarına aldırmadan video çekerek hastanede olay çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:45
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    Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren maskeler, salgınla yaşadığımız 2 yılın ardından hala tartışmalara neden oluyor.

    Normalleşme kararlarının ardından maske, sadece kapalı ortak alanlarda takılması zorunlu hale geldi.

    Hal böyleyken de maske karşıtları, kapalı alanlarda da maske takmamakta direniyor.

    Bunun son örneği Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde yaşandı.

    MASKE TAKMAMAK İÇİN OLAY ÇIKARDILAR

    Gözündeki lens kayan kadın, kızı ile birlikte hastaneye geldi.

    Maske takmadan hastaneye gelen ikili, muayene alanında da maske tamamakta ısrar edince doktor, polisten yardım isteyerek ikiliyi muayene alanından uzaklaştırmak istedi.

    VİDEO ÇEKİP DİRENDİ

    Bunun üzerine hasta yakını kadının kızı, cep telefonu ile video çekmeye başlayarak konu hakkında avukat ve savcıdan bilgi aldığını, maske takmamanın anayasal hak olduğunu söyleyerek direndi.

    Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde maske tartışması VİDEO

    "MAHKEMEDE KULLANILACAK"

    Görüntüleri çeken Selin adlı kadın, "Bunlar mahkemede kullanılacak. Bakmayacak mısınız? Gözünün arkasına lens kaçtı. Biz cumhuriyet savcısı ile konuştuk, böyle bir zorunluluk yok." dedi.

    Doktor ise bu sözlere, "Önemli değil. Kiminle konuştuğunuzun bir önemi yok. Maske takmak zorundasınız." ifadeleriyle karşılık verdi.

    "TAKMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

    Kızın annesi ise polise karşı, "Biz maskeyi hiçbir yerde takmıyoruz çünkü bu anayasal hakkımız. Maske takmak zorunlu değil." sözleriyle kendini savundu.

    "KARAKOLA GİDİYORUZ"

    Görüntüleri çeken Selin adlı kadın, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce tepki alan paylaşıma destek mesajları da geldi.

    Tepkiler üzerine Selin, "Sakarya Yenikent Hastanesi'nde bu hukuksuzluğu yaşadık.Karakola gidiyoruz." paylaşımı yaparak karakola gittiklerini söyledi.

    Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi nde maske tartışması #1

    Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi nde maske tartışması #2

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