Sakarya’da 10 ayrı trafik kazası KGYS'de

Sakarya’da Temmuz ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu 10 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Kazalar, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde de yayımlandı.
DİKKATSİZLİK VE KURAL İHLALLERİ
Kameralara yansıyan görüntüler, kazaların büyük ölçüde sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlallerinden kaynaklandığını gösterdi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Meydana gelen kazaların birçoğunda motosikletlilerin yer alması ise özellikle dikkat çekti.