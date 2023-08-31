Sakarya’nın Karasu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Kahvenin önüne gelen 11 yaşındaki kız çocuğu, babasını çağırttı.
Dışarı çıkan G.V. isimli baba, kızının söylediklerini dinledikten bir süre sonra, küçük kıza vuramaya başladı.
Kahvehane önünde oturan vatandaşlar, olaya müdahale ederek küçük kızı babasının elinden aldı.
Diğer vatandaşlar da dışarı çıkarak vicdansız babanın boğazını sıkarak saldırdı.
"Babama vurmayın"
Şiddete maruz kalan küçük kız ise o anlarda "Babama vurmayın" diyerek babasını darbedilmekten kurtardı.
O anlar kaydedildi
Adeta insanlık dersi veren küçük kız bölgeden uzaklaşırken yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, vicdansız babanın kızına darp etmesi, çevredekilerin müdahalesi, kahvehane içindeki vatandaşların dışarı çıkarak G.V. isimli şahsın boğazını sıkması yer alıyor.