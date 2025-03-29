Sakarya'da 3 katlı evin son katı alev alev yandı

AA

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Seyfeler Mahallesi'ndeki olayda, O.O.'ya ait 3 katlı evin son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.