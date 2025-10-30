Sakarya'da 30 metrelik kuyuya düşen işçiden acı haber

- Sakarya Akyazı'da 57 yaşındaki Nafiz Özkul, yol yapım çalışmaları sırasında 30 metrelik kuyuya düşerek hayatını kaybetti.
- İtfaiye, sağlık, AFAD ve CAK ekipleri olay yerine sevk edilse de Özkul'un cansız bedenine ancak 2,5 saatlik çalışma sonunda ulaşıldı.
- Özkul'un cenazesi, Dokurcun Gökçeler Mahallesi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.
Sakarya'da acı kaza...
Sakarya'nın Beldibi Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında dün yaşanan olayda, 57 yaşındaki Nafiz Özkul, yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan kuyuya düşmüştü.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.
Ekipler, kuyuya düşen şahsı kurtarmak için seferber olmuştu.
ÖZKUL'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışma neticesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kuyuya inerek, Özkul'un cansız bedenine ulaşmıştı.
Talihsiz adamın cenazesi, Dokurcun Gökçeler Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.