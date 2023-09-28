Sakarya'da 4 gündür aranan kayıp genç kızdan acı haber geldi

Sakarya'da yaşanan olay bir aileyi kahretti..
Serdivan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, pazartesi günü sabah saatlerinde, ailesine 'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı.
Kızlarının eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polise haber verdi. Polis, Açelya Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı.
Çantası Pembe Kayalar'da bulundu
Yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pembe Kayalar mevkisinde Aydemir'e ait olduğu belirlenen çanta bulundu.
Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
Kayıp kızın cesedi Kefken adası açıklarında bulundu
4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarındaki deniz kıyısında bulundu.
Açelya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)