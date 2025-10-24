Sakarya’da 551 polisin katılımıyla operasyon: 33 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

551 POLİSLE BASKIN

Adapazarı Karaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çalışmalarda 9 narkotik köpeği, 110 ekip ve toplam 551 personel görev aldı.

33 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 93 fişek, sentetik kannabinoid, 0,80 gram esrar, 56 sentetik hap, 3 hassas terazi ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.