Abone ol: Google News

Sakarya’da 551 polisin katılımıyla operasyon: 33 gözaltı

Adapazarı’nın Karaköy Mahallesi’nde 551 polisin katıldığı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı malzeme ele geçirildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 16:01
Sakarya’da 551 polisin katılımıyla operasyon: 33 gözaltı
  • Sakarya'da 551 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda, ruhsatsız silahlar, uyuşturucular ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.
  • 27 adrese eş zamanlı baskın yapılarak, geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

551 POLİSLE BASKIN

Adapazarı Karaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çalışmalarda 9 narkotik köpeği, 110 ekip ve toplam 551 personel görev aldı.

33 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 93 fişek, sentetik kannabinoid, 0,80 gram esrar, 56 sentetik hap, 3 hassas terazi ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

3. Sayfa Haberleri