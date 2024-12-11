Sakarya'da 6 araçlı zincirleme kaza: 15 hafif yaralı

İHA

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Nuruosmaniye Mahallesi mevkiinde Ş.B. idaresindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Bu esnada ani fren yaparak durmaya çalışan T.Ö.'nün kullandığı yolcu otobüsüne, Ö.Ş. yönetimindeki yolcu midibüsü arkadan çarptı.

ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

Beton blokların karşı şeride savrulmasıyla plakaları öğrenilemeyen bir tır ve iki otomobil de kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada midibüste bulunan 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.