Sakarya'da ailesinin aradığı yaşlı adamın cesedi Sapanca Gölü'nde bulundu

Sakarya'da kaybolan adam ailesini telaşlandırdı.
60 yaşındaki Hasan Çınarcı'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Çalışmalar devam ederken bir yeni gelişme yaşandı.
Sapanca Göl Mahallesi Harmanlık yürüyüş yolunda sabah yürüyüşü yapan kişiler, Sapanca Gölü kıyısına yakın yerde su üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi gördü.
Hayatını kaybettiği belirlendi
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince gölden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu belirlendi
Sapanca Devlet Hastanesi morgunda kimlik tespiti yapılan kişinin dünden beri kayıp olan ve yakınlarının Sapanca Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yaptığı Hasan Çınarcı olduğu belirlendi.
Ölüm sebebi belirlenecek
Hasan Çınarcı’nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne gönderildi.
İnceleme sürüyor
Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.