Sakarya'da alkollü eğlence mekanında silahlı kavga Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada mekan güvenliğinden sorumlu iki kişi silahla vurularak yaralandı.

İHA

Sakarya'da alkollü mekanda çıkan kavgada kan aktı..

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana gelen olayda, çalışanlar ile müşteriler arasında tartışma çıktı.

Yerini kavgaya bırakan tartışmada mekan güvenliğinden sorumlu iki kişi silahla vurularak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)