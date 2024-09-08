Sakarya'da alkollü eğlence mekanında silahlı kavga

İHA
Sakarya'da alkollü mekanda çıkan kavgada kan aktı..
Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana gelen olayda, çalışanlar ile müşteriler arasında tartışma çıktı.
Yerini kavgaya bırakan tartışmada mekan güvenliğinden sorumlu iki kişi silahla vurularak yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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