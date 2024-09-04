Sakarya'da alkollü sürücü önündeki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Karasu ilçesinde alkollü otomobil sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindeki trafik kazasında Y.E. idaresindeki idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan D.P. idaresindeki motosiklete arakadan çarptı.

Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki M.E.E. ve motosiklet sürücüsü D.P. hafif yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan Derya Miyanyedi, olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, hastane morguna sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerince yapılan testlerde otomobil sürücüsü Y.E.'nin 1.29 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Hususa ilişkin inceleme başlatılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)