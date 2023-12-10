Sakarya'da alkollü sürücünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 48 yaşındaki adam, alkollü şahsın kullandığı aracın çarpmasıyla olay yerinde can verdi. Kaçan sürücü gözaltına alındı.

İHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Yılmaz’a alkollü olduğu öğrenilen T.K. (21) idaresindeki 54 AEL 339 plakalı otomobil çarptı.

Yaya hayatını kaybetti, alkollü sürücü olay yerinden kaçtı

Meydana gelen kazada Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgeden kaçan şüpheli T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Nuri Yılmaz’ın bir lojistik firmasında çalıştığı ve tır şoförü olduğu öğrenilirken, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)