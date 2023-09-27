Sakarya'da amca dehşeti! Yeğenini öldürdü... Sapanca ilçesinde komşu olan amca ve yeğeni arasında iki evin arasına duvar örme meselesi yaşandı. Tartışma sonucunda amcası tarafından vurulan yeğen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aile içinde kan çıktı. Komşu olan amca-yeğen arasında, iki evin arasına duvar örme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yeğenini vurdu Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., yeğeni Aydın Aylan'a tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Aylan, ağır yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aydın Aylan, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın Aylan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan E.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. E.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)