Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı

Sakarya'da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı

Annesi ile birlikte yolda yürüdüğü sırada daha önce annesini rahatsız eden A.K. ile karşılaşan 13 yaşındaki çocuk, şahsı boynundan bıçakladı. Küçük çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.