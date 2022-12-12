- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sakarya'da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı
Sakarya'da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı
- 12.12.2022 - 15:44
Sakarya'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı.
13 yaşındaki O.Ş., annesini rahatsız eden A.K. ile yolda karşılaştı.
Bunun üzerine öfkelenen çocuk, elindeki bıçakla adamı boğazından yaraladı.
Anne ve oğlu gözaltına alındı
Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı adam, hastaneye kaldırılırken O.Ş. ve 38 yaşındaki anne R.Ş. gözaltına alındı.
Tutuklandı
İHA'nın aktarımına göre; bugün mahkemeye çıkarılan çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O anlar kamerada
Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, arbede yaşandığı O.Ş.'nin annesini rahatsız ettiği iddiasıyla A.K.'yi bıçakladığı ve şahsın boynuna aldığı darbeyle yere yığıldığı, vatandaşların da yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.