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    Sakarya'da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı

    Annesi ile birlikte yolda yürüdüğü sırada daha önce annesini rahatsız eden A.K. ile karşılaşan 13 yaşındaki çocuk, şahsı boynundan bıçakladı. Küçük çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 12.12.2022 - 15:44
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    Sakarya'da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı

    Sakarya'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı.

    13 yaşındaki O.Ş., annesini rahatsız eden A.K. ile yolda karşılaştı.

    Bunun üzerine öfkelenen çocuk, elindeki bıçakla adamı boğazından yaraladı.

    Anne ve oğlu gözaltına alındı

    Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı adam, hastaneye kaldırılırken O.Ş. ve 38 yaşındaki anne R.Ş. gözaltına alındı.

    Sakarya da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı #1

    Tutuklandı

    İHA'nın aktarımına göre; bugün mahkemeye çıkarılan çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    O anlar kamerada

    Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, arbede yaşandığı O.Ş.'nin annesini rahatsız ettiği iddiasıyla A.K.'yi bıçakladığı ve şahsın boynuna aldığı darbeyle yere yığıldığı, vatandaşların da yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

    Sakarya da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı #2

    Sakarya da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı #3

    Sakarya da annesini rahatsız eden adamı bıçaklayan çocuk tutuklandı #4


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