Sakarya'da arazi yangını! 8 dönüm alan kül oldu Pamukova ilçesinde arazide çıkan yangın bölgedeki ağaçlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle daha fazla yayılmadan söndürülen yangında 8 dönümlük alan zarar gördü.

İHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Kazımiye Mahallesi'nde bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana kadar ulaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

8 dönem alan küle döndü, inceleme başlatıldı

3 itfaiye, 3 arazöz aracı ve 10 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında 8 dönüm alan kül oldu.

Yangının çıktığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.