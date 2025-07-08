Sakarya'da babasını bıçaklayan şahıs barakayı yaktı

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi'nde baba B.H. ile oğlu A.H. arasında balıkhane olarak kullandıkları barakada ailevi sebepler dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.H., babasını bıçakladıktan sonra barakayı ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Yangını fark edenler hemen yardıma koştu.

Vücudunda bıçak ve yanık yaraları bulunan B.H., alevlerin içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SALDIRGAN OĞUL ARANIYOR

İlk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.H.'nin yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.