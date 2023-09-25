Sakarya'da başıboş köpek dehşeti! Hayvanları telef ettiler... Mahallelerde bulunan çok sayıdaki sokak köpeği vatandaşları tedirgin ederken bir saldırı yaşandı. Sürü halinde gezen köpekler, hayvanları yedi.

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İHA

Başıboş köpek sorunu tüm Türkiye'de tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Konuya son örnek Sakarya'nın Karasu ilçesinden geldi.

Saldırgan köpekler koyunları telef etti

Taşlıgeçit ve Kaynarca’nın Büyükyanık Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bölgeye bırakılan sokak köpeklerinin koyunlarını telef ettiklerini söyledi.

Mahallede dolaşmaktan korktuklarını söyleyen vatandaşlar, sokak köpeklerinin koyunları telef ettiği anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı.

Çocuklarının ve kendilerinin sokaklarda rahat bir şekilde gezemediklerini söyleyen mahalleli, ilçe belediyelerinden sorunlarına çare bulunmasını istedi.

"İlla bir çocuk mu ölsün?"

Köpeklerden korktukları için sokağa çıkamadıklarını aktaran mahalle sakinlerinden Nurettin Köseoğlu, şu cümleleri kullandı;

Yaklaşık 5 yıldan beri buraya çevre il ve ilçelerden atılan köpekler yüzünden çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Köpekler 5 yıldan beri mahallemizdeki hayvanlara saldırıyor. Geçen sene 2 koyunumu yediler bu sene 4 koyunumu çaldılar 3’ünü yemişler birini canlı olarak bulduk. Burada çocuklarımız yollara çıkamıyor, insanlar kendilerini korumak için adeta sokaklara silah ve tüfeklerle çıkıyor. Yollarda ve ormanlarda 10-20 köpek var tehlike içindeyiz bu yüzden yetkililerden yardım istiyoruz. Televizyonlarda görüyoruz bu köpekler çocuklara saldırıyor. İlla bir çocuk mu ölsün, burada hayvanlar öldü ben maddiyat tarafında değilim ama bir çocuğa bir şey olduğu zaman bunun hesabını kim verir.

"Çocuklarımızı bahçeye gönderemiyoruz"

Köpeklerin hayvanları telef ettiği için besicilik yapmadığını aktaran mahalle sakini İsmail Hakkı Keskin, “Bu köpek hususunda bütün mahalle ve vatandaşlar mağdur. 2 yıl önce ben de mağdur oldum, bir kuzumu ve bir buzağımı yediler köpekler şimdi ne tavuk, ne koyun ne de inek hiçbirine bakmıyorum. Şimdilerde çocuklarımızı bahçeye gönderemiyoruz, sebebi ise köpekler. Sokaklarda geziyorlar Allah göstermesin ileride birimizin çocuğuna saldırdığı zaman can yanacak. Buradaki kurumların bu hususla ilgilenmeleri lazım, köpek toplayanları gördüm ve sordum nereye götürüyorsunuz diye bana, “Buradan topluyoruz ‘A’ köyüne ‘A’ köyünden ‘B’ köyüne” bu böyle olmaz ki bu köpeklere sahip çıkmak değildir. Bu hem onlara zulüm hem de vatandaşa zulüm.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)