Sakarya'da başından tüfekle vurulan çocuktan acı haber
İHA

Sakarya’nın Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi’nde meydana gelen acı olayda, Ela E.'nin kardeşi ile birlikte evde olduğu öğrenildi.

Olayda Ela E., tüfekle başından vurulmuş halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk Ela E., kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

ÇOCUĞUN BABASINA GÖZALTI

Olayın meydana geldiği evde geniş çaplı inceleme gerçekleştiren polis ekiplerince hayatını kaybeden çocuğun babası Ercan E. gözaltına alındı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor