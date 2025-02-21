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Sakarya'da başından tüfekle vurulan çocuktan acı haber

Sakarya'da başından tüfekle vurulan çocuktan acı haber Evde kardeşi ile birlikte olduğu öğrenilen ve tüfekle başından vurulmuş halde bulunan Ela E.'nin kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmesi sonrası çocuğun babası Ercan E. gözaltına alındı.