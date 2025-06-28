Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangında çok sayıda ev hasar gördü

Sakarya’nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar köyü Urgancılar Mahallesi’ne kadar ilerledi. Kara ekiplerinin gece boyunca aralıksız müdahale ettiği yangına, hava destekli söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hem havadan hem karadan yangını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor.

BİRÇOK EV YANDI, HAYVANLAR TELEF OLDU

Yangın nedeniyle Urgancılar Mahallesi’nde çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, bazı hayvanlar da telef oldu.

Mahalle sakinlerinden Furkan Çeşmeci, yangını ilk kez dün saat 13.00 civarında Alıç köyü yakınlarında gördüğünü anlattı. Kendi traktörüyle yangına müdahaleye gittiğini belirten Çeşmeci, şunları söyledi:

Hiçbirimiz yangının buraya kadar ulaşacağını düşünmemiştik. Akşam saatlerinde köye döndüğümüzde kül yağmaya başlamıştı. Mahallede 12 kişi yaşıyor. Çoğu köylü Gölpazarı ilçesinde bulunuyor. Bazı hayvanları kurtarabilmişler ama ne yazık ki telef olanlar da oldu. Üst tarafta koyunlar ve tavuklar yanmış.

"BİZİM TARAFA GELMEZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Ali Berk Keseli ise yangının köylerine kadar geleceğini tahmin edemediklerini ifade etti. Alıç köyü yakınlarında yangını gördüğünü aktaran Keseli, şu ifadeleri kullandı: