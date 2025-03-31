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İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir tekel bayiinde bir grup genç tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı.

Tekel bayide çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu.

KAVGA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Öfkeli grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darbetti.

YERDEKİ İKİ ŞAHSA SALDIRMAYA DEVAM ETTİLER

Tekel bayide bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise savuran gençlerin öfkesi bir an olsun dinmedi, kanlar içerisinde yerde kalan iki kişiye saldırmaya devam ettiler.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı.

Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı.

TARAFLAR GÜÇLÜKLE AYIRILDI

Görüntülerin devamında öfkeli grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darbettiği anlar görüldü.

Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü.

Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

GÖZALTI SAYISI 15'E ÇIKTI

Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

Gözaltına alınan şahısların birçoğunun ise yaşının 18'den küçük olduğu da öğrenildi.