Sakarya’da bir kişi, kız arkadaşını rehin aldı Kız arkadaşını rehin alarak, ekiplere zorluk çıkaran şahıs, yaklaşık 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin, geçen sene sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş eden eski polis memuru olduğu ortaya çıktı.

İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5’inci katında oturan T.T. (48) isimli eski polis memuru, kız arkadaşını rehin aldı.

Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen eski polis, bir ara yarı çıplak şekilde balkona çıktı.

Elindeki silahla tehditler savuran şahıs, kolluk kuvvetlerini harekete geçirdi.

4 saatte ikna oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hem bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı hem de şahsı ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları çerçevesinde önce şahsın rehin aldığı kadın kurtarıldı, sonra T.T. gözaltına alındı.

Kadın yaralı bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede kadının kafasına silah dipçiğiyle vurulduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Geçen yıl da ortalığı birbirine katmıştı

Öte yandan, 5 katlı binanın son katında kız arkadaşını rehin alan T.T.'nin, 12 Ekim 2022 tarihinde Adapazarı Ulu Sokak’ta pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan kişi olduğu ortaya çıktı.