İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi'nde 65 yaşındaki A.Y. ile komşusu Bahattin Demir arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Demir'i yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurdu.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri Bahattin Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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