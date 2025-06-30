Sakarya'da bir sürücü yangın söndürmeye giden itfaiye ekiplerine yol vermedi

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor...

Başta İzmir olmak üzere birçok ilde yangın ihbarları yapıldı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Ülkenin dört bir yanında haberler gelirken ekipler, söndürme çalışmaları için yoğun bir çalışma içinde.

Ekiplerin aralıksız çalışma temposu takdir edilirken Sakarya'da çekilen görüntüler, tepkilere neden oldu.

YANGINA GİDEN EKİPLERE YOL VERMEDİ

Arama kurtarma ekibine bağlı personeller, Taraklı ilçesinde çıkan yangın bölgesine gitmek için Sakarya-Bilecik D-650 kara yoluna çıktı.

Bölgedeki yangına hızla ulaşmak için siren ve ikaz lambalarını kullanarak seyir halindeki aracın önüne geçen bir otomobil sürücüsü, tüm sesli ve görsel uyarılara rağmen ekip aracına yol vermedi.

KURTARMA ARACININ DİBİNE GİRDİ

Olay anında ekiplerin zamanla yarıştığı yangın müdahalesine gecikme yaşatarak tepki çekti.

Sürücü, bu da yetmezmiş gibi arama kurtarma aracının tamponuna sıfıra kadar yanaştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangının hızla yayıldığı kritik dakikalarda yaşanan bu gecikme, hem ekiplerin zamanla yarıştığı mücadeleyi zorlaştırdı hem de hayati risk oluşturdu.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.