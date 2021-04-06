Sakarya'da boğazına sakız kaçan genç öldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde soluk borusuna sakız kaçan 27 yaşındaki Selim Keskin, hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Selim Keskin, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra geldiği evde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalbi duran Selim Keskin'e müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Yakında bulunan bir özel hastaneye götürülen Selim Keskin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selim Keskin'in uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





