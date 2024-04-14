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Sakarya'da borç-alacak meselesinden oto galeri kurşunlandı: 1 yaralı, 4 gözaltı

Sakarya'da borç-alacak meselesinden oto galeri kurşunlandı: 1 yaralı, 4 gözaltı Farklı bir şehirden Sakarya'ya gelen 4 şüpheli bir oto galeriyi kurşunladı. Galeri sahibinin yaralandığı olayda saldırganlar da gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme ise sürüyor.