Sakarya’nın Erenler ilçesinde Bağlar Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri, şehir dışından gelen kişiler tarafından kurşunlandı.
Meydana gelen olayda galeri sahibi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olayda ayrıca 3 silah ele geçirildi.
Alacak-verecek meselesi
Şehir dışından geldikleri ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenilen şahıslar, O.K.’nin sahibi olduğu oto galeriyi kurşunladı.
Galeri sahibi yaralandı
Kurşunların hedefi olan O.K. yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı O.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
4 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 silah ile birlikte 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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