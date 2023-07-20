Sakarya'da bungalov dolandırıcısı mağdurlara ses kaydı gönderdi

Son yıllarda Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov turizmi popüler hale gelerek yaygınlaştı.
Her yıl on binlerce kişi tarafından kullanılan Sapanca'daki turistik bungalovlar, dolandırıcıların da hedefi oldu.
Dolandırıcılar, acentelerin kayıt numarasını ve ismini kullanarak sahte Instagram hesabı açtı.
Sahte görseller konuldu
Hesaba, Sapanca'daki farklı bungalov işletmelerine ait bungalovların görselleri konuldu.
85 bine yakın kişinin takip ettiği hesaptan, olmayan bungalovlar günlük 2 bin 500 liraya pazarlandı.
Vatandaşlar tuzağa düştü
Çok sayıda kişi, TÜRSAB referansı verilen bu paylaşımlara aldanarak tatil için sözde işletmecilerle anlaştı ve para yatırdı.
Tatilciler, dolandırıcıların verdiği tarihlerde Sapanca'ya geldiklerinde böyle bir işletme olmadığını görünce dolandırıldıklarını anladı.
"Yedim parayı yok"
Dolandırılan kişilerin Whatsapp üzerinden ulaştığı dolandırıcı, "İsterseniz savcılığa, isterseniz adliyeye, isterseniz Türkiye'nin en iyi savcısına şikayet edin. Ne paranızı alabilirsiniz. Gidin Allah versin paranızı. Yedim parayı yok." ifadelerini kullandığı ses kaydını gönderdi.
Dolandırılan kişiler, savcılığa şikayette bulundu.
"Telefonlarımız hiç susmuyor"
Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, kendisine ait turizm acentesinin ismi ve TÜRSAB kayıt numarasının kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi:
Tatilciler mutlaka rezervasyon öncesi ödeme yapmadan mutlaka işletmenin TÜRSAB belgesini sorgulasın ve işletmenin sabit telefon numarasından arama yaparak teyit alsınlar. Telefonlarımız hiç susmuyor. Rezervasyon yaptırdığını iddia eden tatilciler ödeme sonrası bilgi almak için bizi arıyorlar. Arayanların sayısı sabahtan beri 100 kişiyi buldu.