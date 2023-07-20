Sakarya'da bungalov dolandırıcısı mağdurlara ses kaydı gönderdi Sapanca ilçesinde günlüğü 2 bin 500 liraya sahte bungalov tatili satarak dolandırıcılık yapan kişi, parasını isteyenlere "Gidin Türkiye'nin en iyi savcısına şikayet edin. Yedim parayı yok" ifadelerini kullandığı ses kaydını gönderdi.

DHA

Son yıllarda Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov turizmi popüler hale gelerek yaygınlaştı.

Her yıl on binlerce kişi tarafından kullanılan Sapanca'daki turistik bungalovlar, dolandırıcıların da hedefi oldu.

Dolandırıcılar, acentelerin kayıt numarasını ve ismini kullanarak sahte Instagram hesabı açtı.

Sahte görseller konuldu

Hesaba, Sapanca'daki farklı bungalov işletmelerine ait bungalovların görselleri konuldu.

85 bine yakın kişinin takip ettiği hesaptan, olmayan bungalovlar günlük 2 bin 500 liraya pazarlandı.

Vatandaşlar tuzağa düştü

Çok sayıda kişi, TÜRSAB referansı verilen bu paylaşımlara aldanarak tatil için sözde işletmecilerle anlaştı ve para yatırdı.

Tatilciler, dolandırıcıların verdiği tarihlerde Sapanca'ya geldiklerinde böyle bir işletme olmadığını görünce dolandırıldıklarını anladı.

"Yedim parayı yok"

Dolandırılan kişilerin Whatsapp üzerinden ulaştığı dolandırıcı, "İsterseniz savcılığa, isterseniz adliyeye, isterseniz Türkiye'nin en iyi savcısına şikayet edin. Ne paranızı alabilirsiniz. Gidin Allah versin paranızı. Yedim parayı yok." ifadelerini kullandığı ses kaydını gönderdi.

Dolandırılan kişiler, savcılığa şikayette bulundu.

"Telefonlarımız hiç susmuyor"

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, kendisine ait turizm acentesinin ismi ve TÜRSAB kayıt numarasının kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi: