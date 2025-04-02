Sakarya'da çaldığı 60 bin liralık telefonu bin liraya satmaya çalışırken yakalandı

DHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir taksi şoförü, müşteri olarak aracına aldığı kişinin mağdur olduğunu, kalacak yeri olmadığını söylemesi üzerine ona yardım eli uzattı.

EVİNE ALDIĞI KİŞİ, TELEFONUNU ALIP KAÇTI

Merhamet göstererek evine davet ettiği kişi, geceyi orada geçirirken, taksici uyuduğunda fırsattan yararlanarak yaklaşık 60 bin lira değerindeki cep telefonunu çalıp ortadan kayboldu.

Sabah uyandığında misafirinin evde olmadığını ve telefonunun kaybolduğunu fark eden taksici, durumu meslektaşlarına bildirdi.

TELEFONU BİN LİRAYA SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Çevredeki telefon satışı yapan iş yerlerini araştıran taksici ve arkadaşları, şüpheliyi çaldığı telefonu yalnızca bin liraya satmaya çalışırken yakaladı. Esnafın kıskıvrak yakaladığı zanlı, kısa sürede polise teslim edildi.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kişinin, Sakarya’da benzer yöntemlerle birçok esnafı ve vatandaşı dolandırdığı iddia edildi. Üstelik hakkında aynı türden 30’dan fazla suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.