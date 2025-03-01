Sakarya'da can pazarı: Seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı

İHA

Yangın, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir içi ulaşım hattında meydana geldi.



Belediye otobüsünün şoförü, araçtan dumanlar yükseldiğini farkederek hemen yol kenarına çekti.

Yolcular hızla tahliye edilirken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI

Kısa sürede alevlerin tüm aracı sarması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği güvenli hale getirdi.

GERİYE SADECE DEMİR YIĞINI KALDI

Otobüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.

Yangın anına ait görüntülerde otobüsün alevler içinde kaldığı ve gökyüzünü kara dumanların kapladığı görüldü.