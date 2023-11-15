İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, izleyenleri hayrete düşüren bir hırsızlık vakası yaşandı.

Bir çanta dükkanına gelen yaşlı kadın, dükkanın önünde yer alan sepetteki çantalara yöneldi.

Çantalardan dilediğini seçen kadın, dükkanın kalabalık olmasından faydalandı.

Çantayı çalıp kayıplara karıştı

Üzerindeki şalı çantanın üzerine atan kadın, gizlice çantayı aldı ve kayıplara karıştı.

Hırsızlık, olaydan bir süre sonra market çalışanları tarafından fark edildi.

Güvenlik kamerasını kontrol eden çalışanlar gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

O anlar kamerada

Yaşlı kadının hırsızlık sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bir müşterimiz istemeyerek açımızı kapatmış"

Hırsızlık olayını güvenlik kameralarına bakınca anladığını aktaran iş yeri sahibi Onur Baycan, yaşananları şu sözlerle aktardı.

Olay, dün saat 14.00 gibi oldu. 80 yaşlarına merdiven dayamış bir teyzemiz, şalını çantanın üzerine örtüyor. Tam o sırada bizim görüş açımızı istemeyerek kapatan müşterimiz sayesinde şalın içine sokuyor çantayı alıp gidiyor.

"Yolda zor yürüyor ama çantayı çalabiliyor"

Böyle bir durum yaşandı maalesef hiç ummayacağımız bir şey, biz kendimiz utanıyoruz artık ne diyeyim. Belki torunu, çoluğu çocuğu var yazık yolda zor yürüyor belki ama çantayı örtü yöntemiyle alıyor, gidiyor. Sözün bittiği yerdeyiz diyecek bir kelimemiz yok.